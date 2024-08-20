Раскрыта слабость Путина и Лукашенко 3 Олег Постернак

20.08.2024, 12:46

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Украина фактически растоптала нарциссическое величие обоих.

Лукашенко дал интервью российской пропаганде. Разбирать цитаты нет смысла, но общий фон следует отметить.

Лукашенко и Путин имеют характерные признаки нарциссического поведения, о чем многие специалисты говорили раньше.

Курской операцией Украина фактически растоптала нарциссическое величие обоих, ведь вошла на суверенную и неприкосновенную территорию не просто России, но и Союзного государства РФ-РБ. Произошел перенос войны на территорию врага и сильное унижение гордыни военного преступника Путина.

Так как внезапно, быстро и уверенно ВСУ вошло в Курскую область РФ, то где гарантия, что в будущем белорусские добровольцы не захотят совершить поход свободы на Минск. Поэтому для внутренней аудитории (российской и белорусской) нужно немедленно объяснить, что никакого унижения и ослабления России и Беларуси не произошло.

Это делается элементарными манипуляциями и характерными для Лукашенко дешевыми ужимками. Вот наиболее банальный пример из интервью: якобы РФ и РБ могут воплотить наступательный план нападения на Польшу.

Видим попытку искусственно восстановить восприятие путинской России как сильного государства, которому и дальше желательно остерегаться. Ибо на тебе напоминание о ядерном оружии, на тебе нападение на Польшу. Рефлексивное управление.

Олег Постернак, «Главком»

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