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Лукашисты решили урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов

  • 20.08.2024, 12:47
  • 2,452
Лукашисты решили урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов

До конца этого года.

Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года. Нормы нуждаемости в жилье для белорусов урежут, сообщает БелТА.

– Мы отработали целый пакет документов в отношении жилищного строительства. Учитывая перегруженность и сложность нормативных правовых актов по оказанию господдержки при строительстве жилья, было принято решение до конца года подготовить один большой системный документ, который будет в том числе и пересматривать подходы к господдержке. Это будет касаться изменения Жилищного кодекса в отношении норм нуждаемости, категорий нуждающихся и порядка предоставления той или иной государственной поддержки, – рассказал Руслан Пархамович.

По его словам, особое внимание уделят строительству арендного жилья, поддержке нуждающихся в жилье многодетных семей, военнослужащих и других категорий.

– Но, думаю, такого обширного перечня, как мы сегодня имеем, уже не будет. Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления, – подчеркнул министр.

Чтобы закрепить все предлагаемые новации, необходимо внести изменения в пять указов. При этом важно избежать юридических коллизий. Именно поэтому и предлагается подготовить единый комплексный документ. Вопрос должны доработать до нового года. Это не исключает того, что некоторые вопросы решат в ближайшее время и закрепят в других нормативных правовых актах.

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