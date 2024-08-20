Лукашисты решили урезать нормы нуждаемости в жилье для белорусов
- 20.08.2024, 12:47
- 2,452
До конца этого года.
Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года. Нормы нуждаемости в жилье для белорусов урежут, сообщает БелТА.
– Мы отработали целый пакет документов в отношении жилищного строительства. Учитывая перегруженность и сложность нормативных правовых актов по оказанию господдержки при строительстве жилья, было принято решение до конца года подготовить один большой системный документ, который будет в том числе и пересматривать подходы к господдержке. Это будет касаться изменения Жилищного кодекса в отношении норм нуждаемости, категорий нуждающихся и порядка предоставления той или иной государственной поддержки, – рассказал Руслан Пархамович.
По его словам, особое внимание уделят строительству арендного жилья, поддержке нуждающихся в жилье многодетных семей, военнослужащих и других категорий.
– Но, думаю, такого обширного перечня, как мы сегодня имеем, уже не будет. Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления, – подчеркнул министр.
Чтобы закрепить все предлагаемые новации, необходимо внести изменения в пять указов. При этом важно избежать юридических коллизий. Именно поэтому и предлагается подготовить единый комплексный документ. Вопрос должны доработать до нового года. Это не исключает того, что некоторые вопросы решат в ближайшее время и закрепят в других нормативных правовых актах.