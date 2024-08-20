Ученые выяснили, можно ли варить пиво в космосе 2 20.08.2024, 12:56

Результаты оказались неожиданными.

Сотрудники Флоридского университета провели необычное исследование. Они выяснили, как ведут себя пивные дрожжи в условиях космоса. Ученые рассказали о своей работе в журнале Beverages.

Как отмечают специалисты, ферментация встречается при создании хлеба, йогурта и других продуктов. Также такой процесс нужен для производства пива. Ученые рассказали, что напиток варят на протяжении тысячелетий. Но еще никто не знает, что будет с дрожжами в условиях микрогравитации. Поэтому сотрудники университета решили проверить, как варить пиво в космосе.

Ученые использовали ячмень, который вырастили во Флориде. Затем из него получили сусло, то есть раствор, который должен бродить. Жидкость разделили на шесть одинаковых образцов, а затем в них добавили дрожжи. После этого исследователи поместили половину пробирок в специальное устройство, которое имитирует микрогравитацию.

Оказалось, что необычные условия не оказали негативного влияния. Как выяснили ученые, продукт стал быстрее бродить. Это связано с тем, что питательные вещества не оседают на дне. Помимо этого, дрожжи стали производить меньше эфиров, которые могут сказаться на вкусе пива как в лучшую, так и в худшую сторону. Исследователи считают, что благодаря этому качество напитка окажется значительно выше, чем в случае с контрольными образцами, на которые не влияла микрогравитация.

Авторы работы отметили, что ученые только начинают понимать, как использовать условия, схожие с космическими, чтобы улучшать различные продукты питания. Они назвали свое исследование первой частью головоломки. Специалисты намерены в дальнейшем изучить влияние микрогравитации и на другую еду и напитки.

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