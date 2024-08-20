Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ1
- 20.08.2024, 13:05
Об этом сообщила министр обороны страны.
Часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.
Об этом во вторник сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет «Европейская правда».
По ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта.
«Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, которые будет закупать Чехия. Так решил Европейский Союз.
Таким образом, мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов», – отметила Чернохова.
«Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сберечь государственные финансы европейских стран», – добавила она.
Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.