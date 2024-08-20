Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ 1 20.08.2024, 13:05

Об этом сообщила министр обороны страны.

Часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.

Об этом во вторник сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет «Европейская правда».

По ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта.

«Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, которые будет закупать Чехия. Так решил Европейский Союз.

Таким образом, мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов», – отметила Чернохова.

«Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сберечь государственные финансы европейских стран», – добавила она.

Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.

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