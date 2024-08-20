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Отвернуться больше не получится

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  • Михаил Подоляк
  • 20.08.2024, 13:16
  • 1,054
Отвернуться больше не получится

Теперь путинская армия воюет на территории РФ.

Каждая война страшна, а война в российском стиле – безобразна. Без жалости к своим и чужим, когда уничтожению отдается предпочтение перед захватом. Десятки лет будут заживать пустыни, выжженные российскими бомбами на нашей земле. Некоторые города восстановить не удастся. Ракетно-бомбовые удары по больницам, изнасилование людей независимо от пола и возраста, похищение детей, расстрелы пленных и собственных отказников – реальная «доктрина Герасимова» превратила преступления в тактику боевых действий.

Теперь путинская армия воюет на территории РФ, обстреливает и штурмует российские города и поселки. Российские пилоты многокилограммовыми бомбами уничтожают гражданскую инфраструктуру Курской области, заставляют десятки тысяч местных жителей покинуть свои дома. Российские солдаты грабят магазины, гражданские дома своих соседей.

Россияне, которые привыкли воспринимать войну, как телевизионное шоу, теперь видят ее вблизи, собственными глазами. Отвернуться больше не получится: мы не позволим. Если не хотите видеть войну, вы должны войну завершить, принудив свое «руководство» к миру на справедливых условиях. Но возможно ли это в стране, где неформальное рабство является синонимом настоящего «русского мира»?

Михаил Подоляк, Telegram

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