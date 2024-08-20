Китайский журналист задал командиру «Ахмата» неудобные вопросы
- 20.08.2024, 13:23
Про бегство и пленных кадыровцев.
Опубликовано интервью командира чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов китайскому «военкору» Лю Юйгуану, которое начинается с вопроса про покинутые чеченскими войсками позиции в Курской области. В ответ Алаудинов заявил, что об этом писали только «ЦИПСОшные» и «проукраинские» телеграм-каналы, а его военные по-прежнему держат позиции, которые занимали до прорыва границы, сообщает ASTRA.
— Говорят, у вас есть пленные — спрашивает на видео Юйгуан.
— Очень много пленных — отвечает Алаудинов.
— Нет, это ваши чеченские пленные, их забрали украинцы.
— На участке, про который я говорю, получилось не очень много, пять пленных.
В конце интервью Алаудинов заявил, что «В ближайшие два-три месяца это завершится, причем завершится не только на Курском направлении, а полностью, все «СВО».