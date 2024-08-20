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Китайский журналист задал командиру «Ахмата» неудобные вопросы

  • 20.08.2024, 13:23
Китайский журналист задал командиру «Ахмата» неудобные вопросы

Про бегство и пленных кадыровцев.

Опубликовано интервью командира чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов китайскому «военкору» Лю Юйгуану, которое начинается с вопроса про покинутые чеченскими войсками позиции в Курской области. В ответ Алаудинов заявил, что об этом писали только «ЦИПСОшные» и «проукраинские» телеграм-каналы, а его военные по-прежнему держат позиции, которые занимали до прорыва границы, сообщает ASTRA.

— Говорят, у вас есть пленные — спрашивает на видео Юйгуан.

— Очень много пленных — отвечает Алаудинов.

— Нет, это ваши чеченские пленные, их забрали украинцы.

— На участке, про который я говорю, получилось не очень много, пять пленных.

В конце интервью Алаудинов заявил, что «В ближайшие два-три месяца это завершится, причем завершится не только на Курском направлении, а полностью, все «СВО».

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