Белорусский доброволец: Многие жители Курской области настроены «быть украинцами» 4 20.08.2024, 13:22

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Местное население высказывает негативные мнения о российском руководстве.

Белорусский доброволец в эфире канала «Белсат» поделился своим мнением о причинах массовой сдачи в плен российских солдат и рассказал о том, как местное население относится к украинским военным.

Боец с позывным Жерар, командующий отделением эвакуации бронетехники в 225-м отдельном штурмовом батальоне, подчеркнул, что успешное выполнение операции стало возможным благодаря тщательному планированию. «Все прошло очень легко. Заходили как нож в масло», — отметил он.

О массовой сдаче российских солдат в плен

Жерар отметил, что на этом направлении каждый день фиксируется большое количество пленных. Он подчеркнул, что даже во время контрнаступления на Херсонщине осенью 2022 года не было такого большого числа сдавшихся в плен.

По его словам, причиной массовой сдачи российских солдат стало то, что их командование оставляло их без поддержки. «У них не было связи, поставки еды, воды. А после трех дней, сидя без воды и еды, ты начинаешь уже сам по себе потихоньку умирать. Поэтому большинство людей просто принимало решение сдаться», — пояснил он.

Жерар рассказал, что общался с российскими пленными, большинство из которых оказались солдатами срочной службы. «Они вообще к войне имеют малое отношение. Это дети от 18 до 23 лет, которые не хотели воевать и, по их словам, не собирались», — рассказал он.

Однако Жерар отметил, что, несмотря на их возраст и нежелание воевать, эти солдаты всё же держали оружие и участвовали в боях. «Когда заходили наши штурмовые подразделения, в любом случае происходили боевые столкновения. Соответственно, погибали солдаты Вооруженных сил России. Их погибало много, потому что они были необученные, неподготовленные. У них не было в достаточном количестве боевых комплектов. Они были истощенными, потому что у них не было ни воды, ни еды», — добавил он.

Отношение местного населения

По словам Жерара, в первые дни операции он и его подразделение практически не видели местных жителей. «Мы увидели местных жителей только на пятый-шестой день. И я вам скажу, такое ощущение, что мы освобождаем украинские села. Понятно, что хлебом и солью не встречают, но по крайней мере агрессии в сторону ВСУ нет совсем», — отметил он.

Жерар также подтвердил, что местное население высказывает негативные мнения о российском руководстве и что «большинство местных людей, которых мы встречали, настроены даже на то, чтобы быть украинцами». Он отметил, что большинство людей говорят на «украинской трасянке».

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