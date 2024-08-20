Чиновник, курировавший строительство БелАЭС, брал взятки билетами в ресторан сербской кухни 6 20.08.2024, 13:29

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Поразительная жадность.

В суде Ленинского района Минска начался суд над бывшим заместителем министра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком.

Экс-чиновника обвиняют в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, ему грозит до 15 лет колонии, сообщают госСМИ.

Обвинение считает, что Михадюк брал взятки при реализации важнейших инвестиционных проектов Минэнерго, которые он курировал. Замминистра лоббировал интересы частной компании при закупке европейского оборудования для госпредприятий из системы министерства.

По версии следствия, Михадюк с 2018-го по 29 декабря 2023 года получил в несколько этапов взятки в общей сложности в размере 35 тысяч евро. Также он принял в Минске сербские динары за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Кроме того, в качестве незаконного вознаграждения Михадюк получил от коммерческой компании «два билета» на ужин в ресторане сербской кухни, туристическую поездку на сербский горнолыжный курорт.

После оглашения обвинения бывший чиновник согласился давать показания в суде и заявил, что полностью признает вину и раскаивается. Он напомнил, что проработал в отрасли 47 лет, у него есть награды от высшего руководства страны, от влиятельных международных структур, в том числе профильных.

В начале судебного заседания сторона защита просила изменить меру пресечения для Михадюка, ссылаясь на наличие хронических заболеваний. Прокурор в ответ напомнил, что экс-чиновника судят по статье, которая предполагает 15 лет лишения свободы, а в СИЗО №1 есть медчасть. Суд в итоге защите отказал.

Не удовлетворил судья и ходатайство об удалении с процесса сотрудников СМИ. Суд проходит в открытом режиме.

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