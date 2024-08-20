В Минском районе женщина упала с крыши магазина и погибла 3 20.08.2024, 14:23

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Иллюстрационное фото

Происшествие случилось в Сеннице.

В Минском районе произошел трагический случай — 26-летняя женщина погибла, упав с пятиметрового парапета магазина в Сеннице.

По информации милиции, четверо молодых людей решили провести время на свежем воздухе. Они приобрели алкогольные напитки и отправились встречать рассвет, расположившись на парапете магазина.

В какой-то момент трое из них отошли, оставив свою знакомую одну на краю парапета. Вскоре они услышали звук падения. Женщина лежала на земле, и, к сожалению, полученные травмы оказались смертельными.

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