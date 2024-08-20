закрыть
20 августа 2024, вторник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Они точно не выбирали войну

8
  • Александр Роднянский
  • 20.08.2024, 14:25
  • 4,046
Они точно не выбирали войну

Неслучайно российское политическое руководство оглушительно молчит о боях в Курской области.

В первые месяцы полномасштабной фазы войны я все время задавался вопросом о том, почему в России не появляются комитеты солдатских матерей. Те самые, которые эффективно и громко помогли остановить первую войну в Чечне.

Ответ нашелся быстро — на войне в Украине не гибнут срочники. Это не единственный, конечно, ответ, но самый важный. Основу вторгшейся в Украину армии составляют контрактники – люди, которые отправились убивать за деньги, порой – за очень большие деньги. Говоря в средневековых терминах – наемники.

Сейчас же в Курской области среди сдающихся в плен мы видим много срочников. Что и понятно – они там служили, они не готовились умирать и убивать, вот и выживают, как могут. И российское общество, кажется, понимает это настроение.

Иначе не объяснить заявление командира полка «Ахмат», странным образом «разминувшегося» с ВСУ, Апти Алаудинова:

«…если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?»

В голову приходит Корней Чуковский. Помните Тараканище?

«Принесите-ка мне, звери,

ваших детушек,

Я сегодня их за ужином

скушаю!»

Срочники – не профессиональные военные. Это мальчишки, призванные не по своей (как правило) воле, а по закону в армию. На один год. Они точно не выбирали войну.

Неслучайно российское политическое руководство оглушительно молчит о боях в Курской области. Все – от Путина до Медведева, Белоусова и Герасимова.

Очень неожиданным и человечным на этом фоне выглядит поступок украинского журналиста Юрия Бутусова, который в военкомате города Сурджа сжег личные дела призывников, находящихся в розыске за уклонение от службы. «Поможем гражданам, которые не хотят воевать и умирать за Путина, не дают Путину себя убить. Поможем этим разумным россиянам», – написал он.

Этот поступок заметили и оценили многие россияне.

И не только россияне.

Все, для кого война – это зло и преступление.

Александр Роднянский, Telegram

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов