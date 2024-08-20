Они точно не выбирали войну 8 Александр Роднянский

20.08.2024, 14:25

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Неслучайно российское политическое руководство оглушительно молчит о боях в Курской области.

В первые месяцы полномасштабной фазы войны я все время задавался вопросом о том, почему в России не появляются комитеты солдатских матерей. Те самые, которые эффективно и громко помогли остановить первую войну в Чечне.

Ответ нашелся быстро — на войне в Украине не гибнут срочники. Это не единственный, конечно, ответ, но самый важный. Основу вторгшейся в Украину армии составляют контрактники – люди, которые отправились убивать за деньги, порой – за очень большие деньги. Говоря в средневековых терминах – наемники.

Сейчас же в Курской области среди сдающихся в плен мы видим много срочников. Что и понятно – они там служили, они не готовились умирать и убивать, вот и выживают, как могут. И российское общество, кажется, понимает это настроение.

Иначе не объяснить заявление командира полка «Ахмат», странным образом «разминувшегося» с ВСУ, Апти Алаудинова:

«…если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?»

В голову приходит Корней Чуковский. Помните Тараканище?

«Принесите-ка мне, звери,

ваших детушек,

Я сегодня их за ужином

скушаю!»

Срочники – не профессиональные военные. Это мальчишки, призванные не по своей (как правило) воле, а по закону в армию. На один год. Они точно не выбирали войну.

Неслучайно российское политическое руководство оглушительно молчит о боях в Курской области. Все – от Путина до Медведева, Белоусова и Герасимова.

Очень неожиданным и человечным на этом фоне выглядит поступок украинского журналиста Юрия Бутусова, который в военкомате города Сурджа сжег личные дела призывников, находящихся в розыске за уклонение от службы. «Поможем гражданам, которые не хотят воевать и умирать за Путина, не дают Путину себя убить. Поможем этим разумным россиянам», – написал он.

Этот поступок заметили и оценили многие россияне.

И не только россияне.

Все, для кого война – это зло и преступление.

Александр Роднянский, Telegram

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