В Беларуси объявлен красный и оранжевый уровни опасности

В Беларуси объявлен красный и оранжевый уровни опасности2
- 20.08.2024, 14:33
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Причина — жара и сильные грозы.
На среду, 21 августа, в одной из областей объявили красный уровень опасности, а в целом по стране — оранжевый, сообщили в Белгидромете. Причиной стали жара и сильные грозы.
В объявлении синоптиков о красном уровне опасности говорится, что в среду, 21 августа, во многих районах Гомельской области температура воздуха достигнет +35°С.
А вот в предупреждении об оранжевом уровне указано, что в тот же день на большей части территории страны и в Минске ожидаются грозы, ночью и утром местами, а по Гродненской области во многих районах сильные ливни. Днем по западу при грозах местами будет шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В дневные часы во многих районах температура воздуха достигнет +30...34°С, в Минске +30...31°С.
Согласно прогнозу, 21 августа погоду в Беларуси определят атмосферный фронт и тропическая неустойчивая воздушная масса, будет облачно с прояснениями, атмосферное давление будет падать.