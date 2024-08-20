ВСУ нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов 20.08.2024, 14:35

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Уничтожено много техники.

Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Результатами работы они поделились в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Отмечается, что на видео показан удары дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс». В результате работы по оккупантам зафиксирована потеря техники и позиций.

В частности, ударными дронами пограничники бригады «Месть» уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупанта ликвидированы, 2 ранены, один из них решил самоликвидироваться после полученных поражений.

«Также повреждены 3 гаубицы Д-30, пушки МТ-12 «Рапира» и Д-20, многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ) и легковой автомобиль врага на Краматорском направлении», - говорится в сообщении.

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