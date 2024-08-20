закрыть
20 августа 2024, вторник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов

  • 20.08.2024, 14:35
  • 3,682
ВСУ нанесли ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов

Уничтожено много техники.

Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Результатами работы они поделились в Сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Отмечается, что на видео показан удары дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс». В результате работы по оккупантам зафиксирована потеря техники и позиций.

В частности, ударными дронами пограничники бригады «Месть» уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупанта ликвидированы, 2 ранены, один из них решил самоликвидироваться после полученных поражений.

«Также повреждены 3 гаубицы Д-30, пушки МТ-12 «Рапира» и Д-20, многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ) и легковой автомобиль врага на Краматорском направлении», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов