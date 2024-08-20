Куда спрятались кремлевские чиновники? 5 Иван Филиппов

20.08.2024, 14:48

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Путин в Азербайджане, Песков — в отпуске.

Хочется зафиксировать себе для памяти. Итак.

На территории Российской Федерации идут полноценные боевые действия. С артиллерией, танками, самолетами, множеством убитых с обеих сторон. Захваченными населенными пунктами, уничтоженными мостами. Сейчас в очень неприятном положении может оказаться довольно большая группировка войск, а под угрозой потери – еще примерно 700 кв. км территории.

В МЧС сообщили, что более 121 тысячи человек уехали из девяти приграничных районов Курской области.

Перспектив быстро остановить продвигающуюся армию нет, об этом пишут военные каналы. Не о поражении, разумеется, а о сложностях, о том, что война в Курскую область пришла надолго.

При этом.

Путин в Азербайджане. Никаких заявлений его с первых дней боев больше не было. Пообещал беженцам 10 тысяч рублей помощи, но, как теперь пишут, получают их только те, кого эвакуировали официально, тем, кто сам бежал от войны ничего не полагается.

Песков в отпуске.

Белоусов где-то очевидно молится, возможно вместе с котом.

Медведев (!!) уже десять дней не писал ничего в свой телеграм.

Шойгу, Герасимов, Мишустин, все прочие первые лица государства…. заняты очевидно более важными делами.

Единственный публичный спикер – командир «Ахмата» Апти Алудинов. Получается у него плохо и с каждым днем всё хуже.

Ничего не упустил?

Иван Филиппов, «Фейсбук»

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