В Речице бешеный кот покусал нескольких человек

В Речице бешеный кот покусал нескольких человек3
- 20.08.2024, 14:54
Пострадавших направили к врачу.
В Речице нашли бешеного кота, который успел покусать нескольких людей, сообщили в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии. Пострадавших направили к врачу, чтобы выяснить, необходимы ли им теперь прививки.
В Речице в районе улиц Турчинского и Танковой зарегистрирован случай бешенства у безнадзорного кота. Есть пострадавшие, «укусы которых были спровоцированы людьми при контакте с котом при кормлении или уходе».
«Все пострадавшие направлены на консультацию к врачу травматологу для решения вопроса по назначению курса антирабических прививок», — сообщили в санстанции.
Там напомнили, что в случае агрессивного контакта с безнадзорными животными или неадекватно ведущим себя домашним питомцем нужно сразу же обращаться к медикам.
С начала года на территории Речицкого района уже зарегистрировано 127 случаев «покусов животными». Из них 46 — безнадзорными. При этом 90% «покусов» были спровоцированы самими пострадавшими.
Для профилактики бешенства рекомендуется:
• всем владельцам животных соблюдать правила содержания домашних кошек и собак;
• ежегодно проводить животным профилактические прививки против бешенства;
• не выбрасывать домашних питомцев на улицу, превращая их в бродячих животных;
• максимально избегать контакта с бродячими и особенно дикими животными, появившимися в населенном пункте;
• при первых признаках несвойственного поведения животное необходимо показать ветеринарному врачу;
• в случае гибели животного обязательно обратиться в районную ветеринарную станцию для исследования на бешенство.
«Помните, что бешенство является смертельным заболеванием! Комплекс антирабических прививок относится к надежным и эффективным средствам его предупреждения. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы и могут привести к трагическим последствиям», — отметили в санстанции.