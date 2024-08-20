В Речице бешеный кот покусал нескольких человек 3 20.08.2024, 14:54

иллюстративное фото

Пострадавших направили к врачу.

В Речице нашли бешеного кота, который успел покусать нескольких людей, сообщили в Речицком зональном центре гигиены и эпидемиологии. Пострадавших направили к врачу, чтобы выяснить, необходимы ли им теперь прививки.

В Речице в районе улиц Турчинского и Танковой зарегистрирован случай бешенства у безнадзорного кота. Есть пострадавшие, «укусы которых были спровоцированы людьми при контакте с котом при кормлении или уходе».

«Все пострадавшие направлены на консультацию к врачу травматологу для решения вопроса по назначению курса антирабических прививок», — сообщили в санстанции.

Там напомнили, что в случае агрессивного контакта с безнадзорными животными или неадекватно ведущим себя домашним питомцем нужно сразу же обращаться к медикам.

С начала года на территории Речицкого района уже зарегистрировано 127 случаев «покусов животными». Из них 46 — безнадзорными. При этом 90% «покусов» были спровоцированы самими пострадавшими.

Для профилактики бешенства рекомендуется:

• всем владельцам животных соблюдать правила содержания домашних кошек и собак;

• ежегодно проводить животным профилактические прививки против бешенства;

• не выбрасывать домашних питомцев на улицу, превращая их в бродячих животных;

• максимально избегать контакта с бродячими и особенно дикими животными, появившимися в населенном пункте;

• при первых признаках несвойственного поведения животное необходимо показать ветеринарному врачу;

• в случае гибели животного обязательно обратиться в районную ветеринарную станцию для исследования на бешенство.

«Помните, что бешенство является смертельным заболеванием! Комплекс антирабических прививок относится к надежным и эффективным средствам его предупреждения. Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы и могут привести к трагическим последствиям», — отметили в санстанции.

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