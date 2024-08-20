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Украинский дрон разогнали до 264 км/ч

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  • 20.08.2024, 15:18
  • 1,558
Украинский дрон разогнали до 264 км/ч

ВСУ применят его для атаки «интересных целей».

Украинская команда разработчиков «Дикие Шершни» продемонстрировала скоростной беспилотный летательный аппарат, который достиг скорости 264 км/ч. Соответствующее видео было опубликовано в их Telegram-канале, пишет focus.ua.

На обнародованных кадрах украинский беспилотник кружит над полем на большой скорости, транслируя операторам изображение с камер в режиме реального времени. На планшете можно увидеть показатели скорости. Максимальная зафиксированная скорость аппарата — 264 км/ч.

«Продолжаем развивать направление скоростных дронов против интересных целей», — написали разработчики.

Отметим, что FPV-дроны, как правило, могут достигать скорости более 100 км/ч. В апреле 2024 года также было зафиксировано использование украинских дронов со скоростью 150 км/ч.

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