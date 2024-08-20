«Это будет самое большое окружение россиян с начала войны» 2 20.08.2024, 15:27

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«Котел» в Курской области начал закрываться.

Украина уничтожила три моста через реку Сейм в Курской области. ВСУ наносят удары и по понтонным переправам. Западные СМИ заговорили о возможном «котле» для тысяч россиян.

Как ситуация выглядит на самом деле? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— По состоянию на сейчас, действительно, украинские войска ведут наступательные действия на двух направлениях: с юга (со стороны Сумской области) в сторону населенного пункта Теткино, а также с восточного направления на Коренево и в сторону Глушковского района.

Третье направление — река, поэтому для того, чтобы российским войскам поддерживать боеспособности, получать вовремя боекомплекты, амуницию, оружие, личный состав, им необходимы мосты. Но они взорваны.

Российские войска пытались две понтонные переправы навести — они уничтожены. Была информация о том, что поражена и третья переправа. Сейчас ждем отчета по работе.

Соответственно, это все затрудняет удержания обороны российскими войсками в этом направлении. Плюс ВСУ наносят удары по командным пунктам, пытаясь дезорганизовать противника, сбить нормальную связь, отрезать от командного обеспечения.

Нужно сказать, что российские войска сейчас оказывают сопротивление. Бои продолжаются, и украинские войска постепенно замыкают кольцо.

Российская группировка на этом направлении имеет достаточно высокие риски быть окруженной. Там может находиться от 2,5 до 3,5 тысяч российских военнослужащих.

С точки зрения успеха этой операции и продвижения ВСУ, она может закончиться самым большим окружением российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Не исключено, что оккупанты могут предпринимать акты отчаяния, пытаясь идти на прорыв, но в целом сказывается численное преимущество украинских подразделений и логистика. Российские же подразделения быстрее истощаются.

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