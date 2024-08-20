закрыть
20 августа 2024, вторник, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нужно ли перед школой детям проходить медкомиссию?

  • 20.08.2024, 15:37
Нужно ли перед школой детям проходить медкомиссию?

Рассказали в Минобразования.

Справка к 1 сентября нужна только первоклассникам. Для остальных школьников справку делают один раз в год в зависимости от даты рождения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает БелТА.

«Системной проблемы нет на протяжении многих лет, — сказал Александр Кадлубай. — Медицинская справка необходима 1 сентября, только когда ребенок идет в 1-й класс в школу.

По словам чиновника, все остальные справки предоставляются в зависимости от даты рождения конкретного ребенка. Они действуют на протяжении календарного года и не требуются при переводе ребенка из одного класса в другой.

Замминистра заметил, что тот ажиотаж, который создается вокруг этой темы, носит спекулятивный характер. По его словам, повышенного интереса к этому вопросу со стороны граждан на горячую линию не наблюдают.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов