Нужно ли перед школой детям проходить медкомиссию? 20.08.2024, 15:37

Рассказали в Минобразования.

Справка к 1 сентября нужна только первоклассникам. Для остальных школьников справку делают один раз в год в зависимости от даты рождения. Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай, передает БелТА.

«Системной проблемы нет на протяжении многих лет, — сказал Александр Кадлубай. — Медицинская справка необходима 1 сентября, только когда ребенок идет в 1-й класс в школу.

По словам чиновника, все остальные справки предоставляются в зависимости от даты рождения конкретного ребенка. Они действуют на протяжении календарного года и не требуются при переводе ребенка из одного класса в другой.

Замминистра заметил, что тот ажиотаж, который создается вокруг этой темы, носит спекулятивный характер. По его словам, повышенного интереса к этому вопросу со стороны граждан на горячую линию не наблюдают.

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