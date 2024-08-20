«Россияне себя показали как стадо без идеи» 20.08.2024, 15:42

Боец ВСУ рассказал, чем отличаются россияне от украинцев.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс» сравнил реакцию украинцев во время полномасштабного вторжения России в 2022 году и россиян во время украинского наступления на Курскую область. По его словам, он заметил тотальную разницу в менталитете людей проживающих в двух странах, пишет портал «Комментарии».

Украинский военный указывает, когда Россия напала, то у украинцев вырос уровень национального сознания, единства и готовности встать на защиту страны.

«Когда в 2022-м п*дарня пришла на наши земли, мы наблюдали нереальный подъем национального единства, все, кто мог принимали участие в мероприятиях, направленные на поддержку обороноспособности государства: огромные очереди под ТЦК, гуманитарная помощь, люди готовы были отдать последнее на ВСУ и тд», — говорит военный.

Когда украинские военные взяли под контроль населенные пункты в Курской области, россияне проявили себя совсем по-другому.

«А вот когда в 2024-м мы начали спецоперацию на Курщине – у них просто давали по педалям все, кто мог, даже армия. Всем было наср*ть на своих земляков, на свой дом, свою недодержу; что здесь говорить, они уже говорят, что нужно разбомбить КуНР. Мародерство тоже зашкаливает», — подчеркнул офицер.

По его словам, россияне себя показали как «стадо без идеи, национального духа, чести и достоинства».

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