Новый рекорд: в очереди на выезд из Беларуси скопилось 90 автобусов 2 20.08.2024, 15:59

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В пункте пропуска «Брест»/«Тересполь».

К 14 часам 20 августа на пункте пропуска «Брест»/«Тересполь» образовалась очередь из 90 автобусов, ожидающих выезда из Беларуси. Из-за возникшего на границе коллапса пассажирские перевозчики массово сообщают о переносе времени отправления своих рейсов.

По информации Госпогранкомитета, на этом же пункте пропуска в Бресте в очереди на выезд скопилось 580 легковых автомобилей.

Стоит отметить, что такое количество автобусов на границе стало рекордным с тех пор, как соседние страны начали ограничивать пропуск автотранспорта из Беларуси в Евросоюз.

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