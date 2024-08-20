Новый рекорд: в очереди на выезд из Беларуси скопилось 90 автобусов

Новый рекорд: в очереди на выезд из Беларуси скопилось 90 автобусов2
- 20.08.2024, 15:59
- 1,960
В пункте пропуска «Брест»/«Тересполь».
К 14 часам 20 августа на пункте пропуска «Брест»/«Тересполь» образовалась очередь из 90 автобусов, ожидающих выезда из Беларуси. Из-за возникшего на границе коллапса пассажирские перевозчики массово сообщают о переносе времени отправления своих рейсов.
По информации Госпогранкомитета, на этом же пункте пропуска в Бресте в очереди на выезд скопилось 580 легковых автомобилей.
Стоит отметить, что такое количество автобусов на границе стало рекордным с тех пор, как соседние страны начали ограничивать пропуск автотранспорта из Беларуси в Евросоюз.