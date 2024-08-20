«Может произвести революцию»: ученые разработали уникальный метод лечения болезни Паркинсона 2 20.08.2024, 16:03

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Специалисты использовали инновационные технологии.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новый подход к лечению болезни Паркинсона, который может привести к персонализированному круглосуточному лечению.

Этот инновационный метод лечения, известный как адаптивная глубокая стимуляция мозга (aDBS), использует методы искусственного интеллекта для мониторинга активности мозга и подачи индивидуальной электрической стимуляции в ответ на колебания симптомов пациента, пишет News Medical (перевод - «Фокус»).

Иновационное устройство разработано учеными таким образом, чтобы регулировать свою мощность в зависимости от эффективности лекарств пациента, уменьшая стимуляцию, когда лекарство активно, и увеличивая ее, когда действие лекарства ослабевает, тем самым минимизируя чрезмерные движения и скованность.

Это первая успешная реализация "замкнутого цикла" мозгового имплантата у пациентов с болезнью Паркинсона — системы, которая постоянно регулирует свою активность на основе сигналов мозга в реальном времени.

Технология была протестирована в клинических испытаниях с участием четырех человек и показала значительное снижение симптомов на 50% по сравнению с традиционной глубокой стимуляцией мозга (DBS). Это достижение было подробно описано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine 19 августа.

Доктор Филипп Старр, ведущий специалист по разработке этой технологии, подчеркнул, что она может произвести революцию в лечении болезни Паркинсона. Старр и его команда потратили более десяти лет на создание основ для системы aDBS, включая выявление специфических паттернов активности мозга, связанных с симптомами болезни Паркинсона.

Эта система особенно революционна, поскольку позволяет использовать ее в течение длительного времени вне клинических условий, что стало возможным только благодаря последним технологическим достижениям. Помимо улучшения двигательных симптомов в течение дня, aDBS также продемонстрировала перспективность в решении проблемы бессонницы, распространенного немоторного симптома у пациентов с болезнью Паркинсона.

Исследования, проведенные под руководством доктора Саймона Литтла, показали, что устройство может обнаруживать и реагировать на активность мозга, связанную со сном, помогая предотвратить ночные пробуждения.

Потенциал aDBS не ограничивается болезнью Паркинсона: в настоящее время ведутся исследования по изучению возможности его применения при других неврологических расстройствах, таких как депрессия и обсессивно-компульсивное расстройство. Успех aDBS отражает более широкую тенденцию к более персонализированному и оперативному лечению в неврологии, направленному на улучшение результатов лечения пациентов путем адаптации вмешательства к уникальным потребностям каждого человека.

Постоянное развитие этой технологии открывает перспективы не только для лечения симптомов болезни Паркинсона, но и для повышения качества жизни пациентов, страдающих от целого ряда неврологических заболеваний, считают ее создатели.

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