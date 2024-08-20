Как выписаться из квартиры в Беларуси удаленно 2 20.08.2024, 16:07

2,264

Три истории белорусов, которым это удалось.

Телеграм-канал Dzik Pic нашёл белорусов, которым удалось удалённо выписаться из квартиры (в том числе выписать детей) в Беларуси удалённо. Вот их истории:

По доверенности

— Мы с 5-летней дочкой выписались из квартиры в Минске удалённо.

В конце мая оформили у нотариуса в Польше целевую доверенность. Затем легализовали её в своём районном суде и поставили апостиль в МИД по предварительной записи. В таком виде отправили в Беларусь.

Целевую доверенность оформили в дополнение к генеральной доверенности на родственника, составленной в Беларуси перед переездом. Он получил нашу целевую доверенность на выписку из квартиры, перевел у присяжного переводчика в Беларуси и с этим документом выписал меня и ребёнка (нас прописали по новому адресу у родителей).

До этого по гендоверенности даже удалось перепрописать мужа, с переучётом в военкомате, без личного присутствия. Так как гендоверенность распространялась на все виды административных процедур, а прописка как раз к ним относится.

Через суд

— Тут всё просто: квартира должна принадлежать родителям. Вы в ней прописаны, но это не ваша собственность. Родители идут в суд и доказывают что вы в ней давным-давно не живёте (вроде 5+ лет). Суд назначает слушание и решает в пользу родителей.

У нас всё было сверх легально, никаких трюков. Я заранее подписал бумажку, что претензий не имею. Из суда со мной никто не связывался, хотя мама предупреждала, чтобы держал вайбер под рукой.

Такие вещи делаются с адвокатом, он/она обычно ведёт вас за руку. Там типовая процедура, которую юристы легко решат, а вам полгода понадобится, чтобы правильно всё сделать. Например, мне из суда прислали документы, в которых в первый раз была грамматическая ошибка, а во второй — неправильные инициалы у судьи. Адвокат всё нашла и заставила их переделать.

Оформить выезд на ПМЖ из Беларуси

— Выписался вместе с ребёнком из жилья в Беларуси удалённо. Встали на консульский учет в Польше, и всё.

Съездить в РБ ради этого было невозможно по причине уголовного дела по народной 342-й статье (успел уехать до того, как за мной пришли).

Самое сложное — удалённо выписать ребенка. Пробовали по генеральной доверенности — ничего не получилось. Продать квартиру и потом выписать по суду даже не пытались. Не знаю, кто в своём уме купит квартиру с прописанным ребенком.

Только этой зимой в эмигрантском чате случайно узнали про способ с постановкой на консульский учет. Там же посоветовали обращаться в консульство в Бяла-Подляске.

Списки документов для взрослых и детей с примерами заполнения есть на сайте консульства. Нужно как минимум иметь временный вид на жительство в Польше.

В марте первый раз позвонили в Бяла-Подляску, в апреле подали документы. Потом два месяца консульство проверяет отсутствие задолженности по налогам, разрешение на выезд и прочее. Найденные замечания надо устранить, и потом они снова проверяют.

По указанной выше причине были совсем не уверены, что получится. Но через два месяца нам дали положительное решение. Во вторую поездку поставили печать в паспорт о постановке на консульский учет и аннулировали белoрусcкую регистрацию.

После принятия решения они сами отправляют в Беларусь документы на снятие с регистрации, на что уходит ещё месяц-два. На этом всё.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com