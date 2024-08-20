План Путина начинает сыпаться 4 20.08.2024, 16:05

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Российское командование уже не считает потери.

Большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил подполковник, пресс-офицер бригады «Червона калина» Николай Коваль.

«В первую очередь, они хотят дойти до дороги. Это может быть не только через Покровск. Может быть и через Мирноград. Враг пытается идти вперед, но, из-за больших потерь, он также не может это делать, потому что мы круглосуточно и каждый день очень максимально стараемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника не смогла пройти», — отметил Коваль.

Николай Коваль отметил, что украинские защитники видят и знают заранее, когда противник начинает передвигаться. Но, как только украинские воины уничтожают одну группу, за ней заходит снова другая группа. Российское командование не считает потери, преследуя любой ценой достигнуть поставленные цели.

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