Эксперт: Китай не спасет «Газпром» от убытков 2 20.08.2024, 16:12

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Кремлевские пропагандисты создают миф.

Ежегодно «Газпром» отчитывается о рекордном экспорте газа в Китай. Кремлевские пропагандисты используют это для создания мифа о «большой российско-китайской дружбе», которая заменит торговлю с недружественными западными странами. На самом же деле экономические отношения Москвы и Пекина сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Особенно это заметно в сегменте газового рынка. Об этом FREEДOM рассказал председатель правления украинского Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«После потери существенной доли европейского рынка из-за санкций через войну против Украины Россия пытается увеличить экспорт природного газа в Китай. Сейчас РФ экспортирует газ в Поднебесную по трубопроводу «Сила Сибири», максимальная проектная мощность которого – 38 млрд куб. м в год. Кроме того, РФ рассчитывает построить газопровод «Сила Сибири – 2», которым в Китай может поставляться до 50 млрд куб. м газа в год с месторождений на Ямале.

«Газпром» планировал ввести в эксплуатацию «Силу Сибири – 2» до 2030 года, однако реализация этого проекта зашла в тупик. Во-первых, Китай не хочет вкладываться в строительство трубопровода. Во-вторых, Китай хочет покупать российский газ по существенно субсидированным внутренним российским ценам», — рассказал эксперт.

По его словам, несмотря на то, что в РФ такие требования со стороны КНР считают неприемлемыми, есть информация, что сегодня одно из предложений рассматривается.

«Тяжело сказать, будет оно принято Россией или нет. Но Китай настаивает на том, чтобы тысяча кубических метров российского газа стоила 60 долларов. Это приблизительно внутренняя цена в РФ. В то время как на сегодняшний момент контракты составляют 260 долларов. В этом вопросе Китай давит на Россию, пользуясь ее безвыходным положением», — констатировал эксперт.

По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию, российский «Газпром» и некоторые другие компании, работающие в этой сфере, зашли в зону турбулентности.

«В начале года стало известно, что достояние РФ «Газпром», крупнейший налогоплательщик страны стал, по сути, пока не банкротом, но фактически — крупнейшим убыточным предприятием в Российской Федерации. Поэтому, я думаю, «Газпром» будет пытаться теми или иными путями получить деньги из государственного бюджета. И будет пытаться продавать газ, если не по любимым ценам, то во всяком случае — с большой скидкой», — отметил эксперт.

По его словам, одна из главных проблем российского «Газпрома» в том, что компания изначально была “заточена” исключительно на европейских рынках.

«Внешний рынок, внутренний рынок по уровню цен никогда не был привлекательным для «Газпрома». Поэтому нынешняя модель «Газпрома» изжила себя. На сегодня компании нужно искать какое-то новое место и на карте России, и на карте мира. Возможно, реструктуризироваться, возможно, проводить еще какие-то изменения. Но мне кажется, что в нынешних политических условиях это практически невозможно. Поэтому, я думаю, что «Газпром» впереди ожидают достаточно большие сложности”, — резюмировал Игорь Бураковский.

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