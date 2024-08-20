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«Впервые такое вижу, но мне понравилось»

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  • 20.08.2024, 16:24
  • 2,056
«Впервые такое вижу, но мне понравилось»

Белоруска показала необычные арт-объекты под Брасловом.

Пользовательница TikTok поделилась видео с необычными скульптурами, сделанными из подручных материалов, которые обнаружила под Браславом.

Белоруска, проезжая мимо агрогородка Иказнь в Брасловском районе, заметила необычные арт-объекты. На лужайке «паслись» три коровы, сделанные из обрезков дощатой ламели, пишет telegraf.news.

«Честно сказать, я впервые такое вижу. Но мне понравилось. Это пример того, как из простых вещей можно сделать красоту», — высказалась автор видеоролика.

@promogilev24 #деревянныекоровы #иказнь #Браслав #беларусь #скульптурыиздерева ♬ How beautiful the Earth - AF_Sounds

Комментаторы заметили, что скульптуры коров стоят в этом месте уже очень давно.

«Такие коровки были установлены 10 лет назад в самом центре. Было интересно наблюдать», — рассказала автору видео одна из пользовательниц.

«А ночью как необычно. Едешь, и глаза у них светятся», — поделилась наблюдением ещё одна девушка.

«Ночью пугают, с лосями перепутать можно. А те парни серьёзные. Ломятся через дорогу в самый неожиданный момент», — высказался ещё один белорус.

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