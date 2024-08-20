Подорвал штаб с комбатом «Шторм-Z»: на сторону Украины перешел военный РФ 1 20.08.2024, 16:30

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Была проведена спецоперация «Очерет».

Легион «Свобода России» провел спецоперацию «Очерет», в рамках которой на сторону Украины перешел 24-летний российский военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион «Свобода России» в Telegram, проект «Хочу жить» в Facebook и Главное управление разведки в Telegram.

Как отметили в «Хочу жить», российский военный с позывным «Сильвер» попал в одно из подразделений смертников «Шторм», где он насмотрелся на полное беззаконие и обесценивание человеческой жизни.

Он, по информации ЛСР, был несогласен с режимом российского диктатора Путина и принял решение присоединиться к подразделению россиян, которые воюют на стороне Украины.

«Сильвер» стал добровольцем ЛСР зимой 2024 года. На протяжении нескольких месяцев он передавал легиону важную информацию: расположение сил и средств россиян, их планы, задачи на конкретном участке фронта.

«Позже, в нужный момент, он активировал взрывные устройства в штабе, точно над местом отдыха командира полка и старших офицеров. В результате командир и несколько старших офицеров подразделения «Шторм» получили тяжелые ранения», - отметили в легионе.

В Главном управлении разведки Украины уточнили, что «Сильвер» кинул гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения «Шторм-Z». В помещении спали его комбат и другие российские офицеры.

«Там около 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались», - рассказал российский военный в ходе пресс-конференции.

После этого на отходе российский военный заминировал тропу и вышел по согласованному маршруту. Сейчас он проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута легиона.

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