В Минске дымился торговый центр МОМО 20.08.2024, 16:38

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Спасатели рассказали, что произошло.

В Минске задымился торговый центр МОМО. Об этом «Зеркалу» рассказали читатели.

«В ТЦ МОМО, вероятно, пожар. Видел клубы дыма, выходящие из трубы. Сейчас на месте много пожарных и скорая. Сотрудники эвакуировались», — рассказал читатель. По словам очевидца, в зоне приготовления пиццы в магазине «Гиппо» загорелась вытяжка.

В МЧС прокомментировали инцидент:

«Спасатели выезжали по сообщению о задымлении в торговом центре МОМО в Минске. По оперативной информации, в вентиляции происходило тление отложений пищевого производства, которое оперативно ликвидировано». Пострадавших нет. Персоналом объекта люди выведены на улицу до приезда подразделений МЧС.

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