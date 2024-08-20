Башни Кремля устроили закулисный махач Телеграм-канал «Русский декаданс»

20.08.2024, 16:40

2,056

Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства.

Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые проходят доказательством по делу о мошенничестве и служебном подлоге, принадлежит не генералу Попову. Более того, он вообще не должен был в этих бумагах расписываться. Особенно занимательно, что экспертиза была проведена по инициативе СК. Адвокаты считают, что результаты проверки доказывают невиновность бывшего командующего 58-й армией.

Похоже, две «башни» устроили закулисный махач: одна пытается посадить Попова, а вторая отмазать. У заступников уже есть значительные успехи. Генерала сначала отправили из СИЗО под домашний арест, а теперь зашаталась и доказательная база. Не в пользу обвинителей и отзывы других военных, земляков и просто знакомых Попова.

Дело бывшего командующего 58-й армией отлично иллюстрирует процессы, происходящие в Минобороны. Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства и очковтирательства, куда их усиленно вдавливает лакированный командирский сапог.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com