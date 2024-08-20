Башни Кремля устроили закулисный махач
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 20.08.2024, 16:40
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Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства.
Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые проходят доказательством по делу о мошенничестве и служебном подлоге, принадлежит не генералу Попову. Более того, он вообще не должен был в этих бумагах расписываться. Особенно занимательно, что экспертиза была проведена по инициативе СК. Адвокаты считают, что результаты проверки доказывают невиновность бывшего командующего 58-й армией.
Похоже, две «башни» устроили закулисный махач: одна пытается посадить Попова, а вторая отмазать. У заступников уже есть значительные успехи. Генерала сначала отправили из СИЗО под домашний арест, а теперь зашаталась и доказательная база. Не в пользу обвинителей и отзывы других военных, земляков и просто знакомых Попова.
Дело бывшего командующего 58-й армией отлично иллюстрирует процессы, происходящие в Минобороны. Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства и очковтирательства, куда их усиленно вдавливает лакированный командирский сапог.
Телеграм-канал «Русский декаданс»