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Башни Кремля устроили закулисный махач

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 20.08.2024, 16:40
  • 2,056
Башни Кремля устроили закулисный махач

Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства.

Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые проходят доказательством по делу о мошенничестве и служебном подлоге, принадлежит не генералу Попову. Более того, он вообще не должен был в этих бумагах расписываться. Особенно занимательно, что экспертиза была проведена по инициативе СК. Адвокаты считают, что результаты проверки доказывают невиновность бывшего командующего 58-й армией.

Похоже, две «башни» устроили закулисный махач: одна пытается посадить Попова, а вторая отмазать. У заступников уже есть значительные успехи. Генерала сначала отправили из СИЗО под домашний арест, а теперь зашаталась и доказательная база. Не в пользу обвинителей и отзывы других военных, земляков и просто знакомых Попова.

Дело бывшего командующего 58-й армией отлично иллюстрирует процессы, происходящие в Минобороны. Партия «правдорубов» пытается поднять голову из болота лизоблюдства и очковтирательства, куда их усиленно вдавливает лакированный командирский сапог.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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