Политтехнолог: Пропаганда РФ оказалась в тупике 20.08.2024, 16:54

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Должна выполнять два взаимоисключающих задания.

Путинская пропаганда сегодня должна выполнять два взаимоисключающих задания: с одной стороны, продвигать тему «зверств нацистских оккупантов», чтобы контраст между Бучей и Суджей не оказался слишком разительным; с другой – не допустить переброски российских войск с Донбасса на Курщину. Но если пропагандисты начнут рисовать картину массового насилия со стороны «бандеровцев», то передислокации воинских частей не избежать.

Об этом написал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов в своем Telegram-канале.

Похоже, путинская пропаганда действительно оказалась в тупике, ведь без освещения «зверств» украинских солдат станет еще более понятно, какая сторона в этой войне на самом деле цивилизованная. Если же начать педалировать тему жестокости украинцев, то это усилит ощущение, что Путин «нас не защитил», и усилит запрос общества на срочный отзыв войск с Донбасса и переброску их в Курскую область (а лидер РФ очень не хочет этого делать).

По словам Галлямова, когда какая-то политическая сила оказывается перед безвыигрышным выбором, это означает, что ее время истекает. И в этом контексте очень уместна цитата Черчилля: «Это еще не конец и даже не начало конца, но это уже конец начала», - считает политтехнолог.

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