«Гордость оборонпрома» РФ стоимостью 4,5 миллиона долларов стала трофеем украинцев в Курской области

«Гордость оборонпрома» РФ стоимостью 4,5 миллиона долларов стала трофеем украинцев в Курской области2
- 20.08.2024, 17:16
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Видеофакт.
Украинским бойцам удалось захватить в Курской области РФ очередной российский танк Т-90М «Прорыв».
Видео с трофеем опубликовал военный блоггер Сергей Нещадим.
Ще один трофейний Т-90М «Прорив» в Курській області △💪🇺🇦 pic.twitter.com/4o4xHBZdTP— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 20, 2024
Т-90М – это современный российский основной боевой танк, модернизированная версия серии Т-90, появившаяся в начале 1990-х годов. Т-90М, стоимость которого составляет 4,5 миллиона долларов, стал преемником танка Т-90А.
Несколькими днями ранее танк Т-90М «Прорыв» в Курской области затрофеили украинские десантники.