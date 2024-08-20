«Гордость оборонпрома» РФ стоимостью 4,5 миллиона долларов стала трофеем украинцев в Курской области 2 20.08.2024, 17:16

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Видеофакт.

Украинским бойцам удалось захватить в Курской области РФ очередной российский танк Т-90М «Прорыв».

Видео с трофеем опубликовал военный блоггер Сергей Нещадим.

Ще один трофейний Т-90М «Прорив» в Курській області △💪🇺🇦 pic.twitter.com/4o4xHBZdTP — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 20, 2024

Т-90М – это современный российский основной боевой танк, модернизированная версия серии Т-90, появившаяся в начале 1990-х годов. Т-90М, стоимость которого составляет 4,5 миллиона долларов, стал преемником танка Т-90А.

Несколькими днями ранее танк Т-90М «Прорыв» в Курской области затрофеили украинские десантники.

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