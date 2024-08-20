Блинкен: Израиль одобрил предложение США о прекращении огня в Газе 20.08.2024, 17:31

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Нетаньяху согласился на шестинедельное прекращение огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение США по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 19 августа после встречи с Нетаньяху в Тель-Авиве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Госдепа США, пишет gordonua.com.

«В ходе конструктивной встречи премьер-министр Нетаньяху подтвердил мне, что Израиль принимает промежуточное предложение. Теперь ХАМАС должен сделать то же самое. А затем стороны с помощью посредников – Соединенных Штатов, Египта и Катара – должны собраться вместе и завершить процесс достижения четкого понимания того, как они будут выполнять обязательства», – рассказал Блинкен.

Нетаньяху согласился на шестинедельное прекращение огня. После чего должны быть освобождены заложники и заключенные, а также согласованы условия для постоянного прекращения огня. По словам Блинкена, главное сейчас – воздержаться от каких-либо действий, которые могут разжечь дальнейший конфликт и усилить напряженность между сторонами конфликта.

«Я бы сказал ХАМАС: если они действительно заботятся о палестинском народе, то они скажут «да» этому соглашению и будут работать над четким пониманием того, как его реализовать», – отметил госсекретарь США.

Он сказал, что до сих пор остаются «сложные вопросы», требующие «трудных решений лидеров».

Переговоры планируют возобновить на этой неделе в Каире.

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