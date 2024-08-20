В Курской области РФ объявили о досрочных выборах губернатора

В Курской области РФ объявили о досрочных выборах губернатора7
- 20.08.2024, 17:47
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Из-за «непростой обстановки».
В Курской области России объявили о проведении досрочных выборов губернатора. Изначально они были назначены на 6–9 сентября, но теперь пройдут 29 августа.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во вторник, 20 августа.
По его словам, такое решение было принято якобы «для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья граждан России». Смирнов, который также является кандидатом от партии «Единая Россия», отметил, что голосование пройдет «в сложной обстановке».