В Курской области РФ объявили о досрочных выборах губернатора 7 20.08.2024, 17:47

4,128

Из-за «непростой обстановки».

В Курской области России объявили о проведении досрочных выборов губернатора. Изначально они были назначены на 6–9 сентября, но теперь пройдут 29 августа.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во вторник, 20 августа.

По его словам, такое решение было принято якобы «для обеспечения безопасности и защиты жизни и здоровья граждан России». Смирнов, который также является кандидатом от партии «Единая Россия», отметил, что голосование пройдет «в сложной обстановке».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com