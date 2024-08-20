закрыть
20 августа 2024, вторник, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шик и эксклюзив: презентован самый дорогой Range Rover

1
  • 20.08.2024, 17:55
  • 1,690
Шик и эксклюзив: презентован самый дорогой Range Rover

За такое авто придется отдать $370 000.

Range Rover 2025 получил новую эксклюзивную модификацию SV Carmel Edition. Это самая дорогая версия в линейке премиального внедорожника. Ее презентовали на шоу ретроавто в Калифорнии, а подробности раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя, пишет focus.ua.

Цена Range Rover SV Carmel Edition составляет 370 000 долларов. Всего изготовят всего 17 таких авто, в основе которых лежит удлиненный вариант внедорожника.

Отличить новый Range Rover SV Carmel Edition можно по особому зеленому цвету Bespoke Green Satin и 23-дюймовым литым дискам с изумрудными вставками.

Салон Range Rover SV Carmel Edition отделан дорогой кожей трех цветов, а также деревом и алюминием. Сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также есть раскладные столики, мониторы в спинках передних кресел и холодильник. Покупателям дарят набор дорогих бокалов. Логотипы Range Rover украшены 24-каратным золотом.

Как и все Range Rover SV, автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 615 л.с. с мягкой гибридной установкой. 8-ступенчатый автомат, полноприводная трансмиссия и пневмоподвеска остались без изменений.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов