Шик и эксклюзив: презентован самый дорогой Range Rover 1 20.08.2024, 17:55

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За такое авто придется отдать $370 000.

Range Rover 2025 получил новую эксклюзивную модификацию SV Carmel Edition. Это самая дорогая версия в линейке премиального внедорожника. Ее презентовали на шоу ретроавто в Калифорнии, а подробности раскрыли на официальном сайте британского автопроизводителя, пишет focus.ua.

Цена Range Rover SV Carmel Edition составляет 370 000 долларов. Всего изготовят всего 17 таких авто, в основе которых лежит удлиненный вариант внедорожника.

Отличить новый Range Rover SV Carmel Edition можно по особому зеленому цвету Bespoke Green Satin и 23-дюймовым литым дискам с изумрудными вставками.

Салон Range Rover SV Carmel Edition отделан дорогой кожей трех цветов, а также деревом и алюминием. Сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также есть раскладные столики, мониторы в спинках передних кресел и холодильник. Покупателям дарят набор дорогих бокалов. Логотипы Range Rover украшены 24-каратным золотом.

Как и все Range Rover SV, автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 615 л.с. с мягкой гибридной установкой. 8-ступенчатый автомат, полноприводная трансмиссия и пневмоподвеска остались без изменений.

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