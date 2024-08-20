Белоруска собралась замуж за «сирийского ортопеда» и осталась без денег 20.08.2024, 18:38

Подробности.

В Минске 69-летняя женщина стала жертвой мошенника, разбив свое сердце и потеряв 6000 рублей. Знакомство с «сирийским врачом-ортопедом» по имени Стефан произошло через TikTok. Виртуальный роман быстро развивался, и мужчина заявил о своем намерении переехать в Минск и жениться на женщине. Он пообещал, что его средств хватит на покупку квартиры и машины в столице, но попросил возлюбленную сначала выслать ему деньги для переезда.

Доверчивая женщина отправила 6000 рублей, но когда Стефан попросил больше денег, она осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com