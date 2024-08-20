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Белоруска собралась замуж за «сирийского ортопеда» и осталась без денег

  • 20.08.2024, 18:38
Белоруска собралась замуж за «сирийского ортопеда» и осталась без денег

Подробности.

В Минске 69-летняя женщина стала жертвой мошенника, разбив свое сердце и потеряв 6000 рублей. Знакомство с «сирийским врачом-ортопедом» по имени Стефан произошло через TikTok. Виртуальный роман быстро развивался, и мужчина заявил о своем намерении переехать в Минск и жениться на женщине. Он пообещал, что его средств хватит на покупку квартиры и машины в столице, но попросил возлюбленную сначала выслать ему деньги для переезда.

Доверчивая женщина отправила 6000 рублей, но когда Стефан попросил больше денег, она осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.

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