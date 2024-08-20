Белорус показал шоколадные батончики от «Коммунарки» с живыми червями 13 20.08.2024, 18:58

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Что ответили на предприятии.

Белорус опубликовал в TikTok шокирующий ролик, в котором шоколадные батончики от «Коммунарки» поедают черви. На предприятии изучили видео и рассказали изданию Tochka.by, как такое могло произойти.

В ролике мужчина продемонстрировал упаковку, на которой был указан срок годности продукта — 11 декабря 2024 года.

Почему внутри оказались черви, непонятно. Но многие комментаторы сошлись во мнении, что виноват не производитель. Скорее всего, продукт неправильно хранился в магазине.

Что ответили на «Коммунарке»?

Шоколад горький десертный с начинкой «Трюфельный элит» (дата изготовления — 11 декабря 2023-го) произведен в количестве 11 968 кг и реализован в полном объеме в Беларуси и России.

На предприятии отметили, что подобных обращений от других торговых объектов и физлиц не поступало.

Работники «Коммунарки» захотели проверить условия хранения в торговой точке и связались с белорусом, опубликовавшим ролик. Но он не вспомнил, где купил шоколадку.

— Не представляется возможным достоверно установить, где и при каких условиях хранилась и реализовывалась продукция на протяжении более восьми месяцев. Наличие живых личинок свидетельствует о том, что заражение продукции произошло не более 20 дней назад, — рассказала начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь.

По ее словам, вероятные причины заражения шоколада личинками пищевой моли — нарушение условий хранения, несоблюдение товарного соседства (рядом с мукой, крупами, орехами, сухофруктами).

Любые виды упаковки (бумага, пленка, картон), кроме металлической, не являются преградой для личинок пищевой моли, при визуальном осмотре нарушения целостности упаковки могут быть вовсе не заметны.

На предприятии провели проверку партии шоколада за указанную дату. По правилам, ее часть хранится в специальной комнате арбитражной продукции. Несоответствий не обнаружили.

Специалисты рассказали, что при производстве обеспечивается безусловное соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных законодательством.

Определенная санитарная служба ежемесячно проводит профилактическую дезинсекцию на заводе.

«Коммунарка» гарантирует качество и безопасность произведенной продукции на протяжении срока годности при соблюдении условий транспортирован

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