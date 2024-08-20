Стало известно, что откроют в старинной водонапорной башне Минска

Стало известно, что откроют в старинной водонапорной башне Минска7
- 20.08.2024, 19:14
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Здание построено в начале XX века и считается историко-культурной ценностью.
Столичные власти продолжают мониторинг неиспользуемых объектов города, сообщает газета «Минский курьер».
В этот раз чиновники посетили бывшую водонапорную башню на улице Автодоровской. Это известное строение можно увидеть с разных точек проспекта Жукова, оно считается одним из символов района.
Башне из темно-красного кирпича больше века. Она является историко-культурной ценностью. На протяжении последних 15 лет постройка находится в собственности белорусского архитектора.
В настоящее время на двух нижних этажах здания хозяин хочет разместить кафе. Процесс идет: уже уложен пол, готова барная стойка, строится лестница, которая будет вести на второй ярус.
Однако право аренды земельного участка заканчивается уже в конце декабря. Его продление зависит от результата работ.
Владелец обещает открыть объект через три месяца − к 7 ноября.