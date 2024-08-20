На нефтебазе под Ростовом горит топливо на $200 млн 8 20.08.2024, 19:16

5,750

Это годовой бюджет среднего российского города.

Ущерб от пожара на нефтебазе в Ростовской области, где после удара украинских дронов третьи сутки горят резервуары с дизельным топливом, может оказаться сопоставим с годовым бюджетом среднего российского областного центра

Общая стоимость топлива, которая хранится на горящей базе Пролетарск, составляет около $200 млн, подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну).

Всего на базе, которая относится к государственном резерву, находятся 74 резервуара с топливом каждый емкостью 5 тысяч тонн. В пересчете на рубли стоимость находящегося в них дизеля составляет около 18 млрд рублей.

По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд).

Пожар на Ростовской нефтебазе вспыхнул 18 августа после атаки беспилотников, которая, как заверяли тогда местные власти, была отбита. Ко вторнику, 20 августа, площадь возгорания достигла 10 тысяч кв метров, черный дым от него растянулся на 25 километров и оказался виден из космоса.

К тушению привлечены более 500 пожарных, сообщил ТАСС глава местной администрации Валерий Горнич. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в понедельник , что 41 пожарный обратился за медицинской помощью, в том числе пять человек были отправлены в реанимацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com