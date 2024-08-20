Арина Соболенко попала в неловкую ситуацию после победы на турнире в США 7 20.08.2024, 19:32

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Арина Соболенко

Видеофакт.

Теннисистка из Беларуси одолела хозяйку корта Джессику Пегулу и завоевала титул WTA 1000. В речи после триумфального матча Соболенко допустила оплошность из-за незнания языка.

«Я хотела сказать отдельное спасибо моим парням… О Боже, я сказала «парням». Это все мой ужасный английский! Спасибо моему парню, что делает меня счастливой каждый день. Спасибо тебе большое!» - заявила Соболенко.

В этот момент в трансляции показывали нынешнего молодого человека Арины Соболенко – бизнесмена Георгиса Франгулиса. Судя по его реакции, забавная ошибка только насмешила бойфренда теннисистки.

Отметим, что по итогам турнира в Цинциннати первая ракетка Беларуси вернулась на вторую позицию в мировом рейтинге.

Aryna Sabalenka after winning Cincinnati:



“Thank you to my boyfriends… that’s my terrible English guys” 😂 pic.twitter.com/lF7MOhF0QB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2024

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