Реальная инфляция для россиян с начала войны превысила 70% 20.08.2024, 19:49

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Российские потребители переживают полноценный инфляционный шок.

В то время как Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в России, а диктатор Владимир Путин заверяет, что темпы роста цен «постепенно замедляются», российские потребители переживают полноценный инфляционный шок, передает The Moscow Times.

Накопленная с начала войны инфляция, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, к июлю года достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга «Ромир».

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании 15 миллионов реальных покупок, совершенных жителями российских городов в 2008–2023 гг.

С начала года по конец июля рассчитанная таким образом инфляция составила 9,6% и превысила официальную цифру в 1,9 раза (5,06% согласно Росстату). Годовая инфляция товаров FMCG — 21,2% по состоянию на июль — оказалась в 2,3 разв выше цифры от Росстата (6,7%).

За четыре с половиной года доступной статистики цены на потребительскую корзину среднестатистической российской семьи подскочили более чем вдвое: индекс-дефлятор FMCG вырос на 127,5%.

Росстат, напомним, оценил инфляцию в России в 9,1% на июль, что стало максимальным значением с февраля 2023 года. Месячная инфляция составила 1,14% (настолько цены выросли по сравнению с июнем) и стала рекордной с апреля-2022.

Продовольственная инфляция, по оценкам Росстата, разогналась до 10,1% и превысила значение июля-2023 почти в 5 раз. Цены на яйца подскочили на 37% год к году, овощи стали дороже в среднем на 17%, а мясо — на 13%. Картофель с начала года подорожал почти на 90%, морковь — на 54%, капуста — на 50%, яблоки — на 33%. Почти половина россиян — 46% — заявили, что цены за последний месяц выросли «очень сильно», а 63% считают, что эта тенденция продолжится, показал опрос ФОМ, проведенный в июле по заказу ЦБ РФ.

Триллионные вливания в оборонные заводы и раздача сотен тысяч рублей завербованным на войну наводнили экономику деньгами. Чтобы потушить инфляционный пожар, ЦБ в прошлом году пять раз повышал ключевую ставку, а в текущем довел ее до 18% годовых — самого высокого уровня с «шока» первых месяцев войны.

На ближайших заседаниях Центробанк рассматривает возможность дальнейшего ужесточения политики. Но в реальности он мало что может сделать, полагает экономист Наталья Зубаревич: «До тех пор пока бюджетные деньги стремительно закачиваются в экономику, главным образом в оборонный сектор, будет очень сложно бороться с инфляцией, даже повышая ставку».

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