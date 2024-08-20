Белорусы, воюющие за Украину, смогут получить ее гражданство 2 20.08.2024, 20:06

Рада приняла закон.

Верховная Рада на заседании 20 августа приняла во втором чтении закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в сравнительной таблице.

Целью закона является обеспечение возможности для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, а также для их семей получать вид на временное проживание, разрешение на иммиграцию или обретение украинского гражданства.

Документ позволяет таким лицам оформлять временный вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы уже утратили силу, а также урегулировать свой правовой статус пребывания в Украине.

Также устанавливается, что члены семей заключивших контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии смогут получить вид на временное проживание.

Кроме того, предусмотрено, что граждане Беларуси и РФ, получившие украинское гражданство после 24 февраля 2022 года, должны подать документы об отказе от своего «родного» гражданства в течение года после отмены военного положения.

Лица, которые получили украинское гражданство во время военного положения и обязались сдать экзамены для его подтверждения, имеют право сдать эти экзамены в течение двух лет после завершения или отмены военного положения.

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