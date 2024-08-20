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В Польше растет число белорусских ИТ-бизнесов

  • 20.08.2024, 20:30
  • 1,176
В Польше растет число белорусских ИТ-бизнесов

Более 30 компаний за полгода.

С августа прошлого года количество ИТ-компаний с белорусским капиталом в Польше выросло на 15, пишет Devby.io со ссылкой на данные Центра экономической информации.

В статистике польского центра экономической информации учитываются компании, в которых одним из акционеров является белорусское юрлицо или физлицо с белорусским гражданством (или является фактическим бенефициаром).

На конец июня в Польше было зарегистрировано 444 ИТ-компании с белорусским капиталом. Всего с начала года белорусы открыли более 30 новых организаций. Для сравнения: за весь прошлый год в Польше появилось около 100 новых ИТ-компаний с белорусским капиталом.

Всего на конец июня (последняя обновленная информация) в Польше было зарегистрировано почти 7,1 тысячи компаний с белорусским капиталом. Из них почти 700 были зарегистрированы в этом году.

По количеству действующих компаний с белорусским капиталом в Польше ИТ остается в топ-3.

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