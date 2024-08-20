Россияне пытаются спасти Крымский мост от атак ВСУ 6 20.08.2024, 20:41

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Оккупанты начали строительство неизвестного объекта, похожего на параллельный мост.

Во временно оккупированном Крыму возле Керченского моста оккупанты строят параллельное сооружение, похожее на второй мост. Об этом 20 августа написал Telegram-канал «Крымский ветер».

«На данный момент назначение этого сооружения неизвестно», – говорится в сообщении.

Ранее канал рассказал, что вдоль моста россияне вбивают сваи.

«Мілітарний» отметил, что на спутниковых снимках хорошо видны боновые заграждения по обе стороны мостового сооружения. Журналисты предположили, что новое сооружение предназначено для повышения защиты моста от потенциальных украинских атак.

OSINT-аналитик wtnv опубликовал в X спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs 18 августа, на которых видно строящиеся заграждения, баррикады и судна возле Крымского моста.

Партизанское движение «Атеш» еще в начале лета сообщило, что российские оккупанты начали усиливать защиту Крымского моста: они выставили вдоль него старые баржи и перебросили в район Керчи дополнительные системы противовоздушной обороны.

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