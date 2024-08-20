закрыть
20 августа 2024, вторник, 21:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чехии призвали проверить деятельность Российской православной церкви

3
  • 20.08.2024, 21:07
  • 1,478
В Чехии призвали проверить деятельность Российской православной церкви

РПЦ может использовать религию для операции влияния.

Председатель комитета по вопросам безопасности чешского Сената Павел Фишер призвал правительство поручить спецслужбам провести расследование относительно потенциальной угрозы со стороны православных церквей в стране. Они могут использоваться для операций под влиянием РФ.

Об этом сообщает ČTK.

Павел Фишер также отметил, что министр культуры Чехии Мартин Бакса должен проверить, придерживаются ли Российская православная церковь в Чехии и Православная церковь в Чешских землях действующего законодательства.

В случае выявления нарушений, министр должен предложить аннулировать их регистрацию. В то же время, Фишер напомнил, что в 2022 году министерство не выявило оснований для таких действий.

«Свободой вероисповедания и объединений нельзя злоупотреблять для незаконного влияния враждебного иностранного государства», — заявил глава комитета по вопросам безопасности.

Фишер подчеркнул, что Российская православная церковь в Чехии является частью Московского патриархата, который имеет тесные связи с Кремлем. Во главе этой церкви стоит патриарх Кирилл, которого Чехия в апреле 2023 года включила в санкционный список за поддержку войны против Украины.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов