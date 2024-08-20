В Чехии призвали проверить деятельность Российской православной церкви 3 20.08.2024, 21:07

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РПЦ может использовать религию для операции влияния.

Председатель комитета по вопросам безопасности чешского Сената Павел Фишер призвал правительство поручить спецслужбам провести расследование относительно потенциальной угрозы со стороны православных церквей в стране. Они могут использоваться для операций под влиянием РФ.

Об этом сообщает ČTK.

Павел Фишер также отметил, что министр культуры Чехии Мартин Бакса должен проверить, придерживаются ли Российская православная церковь в Чехии и Православная церковь в Чешских землях действующего законодательства.

В случае выявления нарушений, министр должен предложить аннулировать их регистрацию. В то же время, Фишер напомнил, что в 2022 году министерство не выявило оснований для таких действий.

«Свободой вероисповедания и объединений нельзя злоупотреблять для незаконного влияния враждебного иностранного государства», — заявил глава комитета по вопросам безопасности.

Фишер подчеркнул, что Российская православная церковь в Чехии является частью Московского патриархата, который имеет тесные связи с Кремлем. Во главе этой церкви стоит патриарх Кирилл, которого Чехия в апреле 2023 года включила в санкционный список за поддержку войны против Украины.

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