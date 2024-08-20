Мотоциклистам запретили ездить ночью в центре еще одного белорусского города

Мотоциклистам запретили ездить ночью в центре еще одного белорусского города2
- 20.08.2024, 21:12
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Ранее такой запрет был введен в Минске.
Уже пару лет как мотоциклистам запретили ночную езду в центре Минска. Недавно такое же решение приняли власти еще одного города.
Об этом сообщает агентство БелТА.
«В Барановичах мотоциклистам запретили по ночам ездить по двум участкам в центре города. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения при Барановичском горисполкоме», - говорится в сообщении. Как рассказал агентству начальник отдела ГАИ Барановичского ГОВД Виталий Сычевский, запрет распространяется на период с 22.00 до 6.30 и действует на отрезке улицы Ленина от Брестской до Гагарина и участке Советского проспекта от улицы Пролетарской до Жукова.
Представитель ГАИ обосновал такое решение жалобами граждан на шум, а также жалобами автомобилистов - на «маневры» и «гонки» со стороны байкеров.
«Ситуацию будем мониторить. Например, 21 августа запланирована встреча с представителями трех мотоклубов. Будем оговаривать нюансы, возможно, будут какие-то предложения, чтобы не возникало противоречий», - добавил он.