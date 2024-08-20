В подвале многоэтажки Могилева завелась енотовидная собака 1 20.08.2024, 21:31

1,106

Пришлось организовать спасательную операцию.

Необычный сосед появился у жителей одного из многоквартирных домов в Могилеве: в подвале поселилась енотовидная собака. Историю спасения хищника БелТА рассказала председатель Могилевского учреждения по защите животных «Остров добра» Светлана Ермоленкова.

— Ко мне обратились за помощью жильцы одного из многоквартирных домов по ул. Гришина. Люди рассказали, что в предподвальном помещении у них поселился енот, — отметила Светлана Ермоленкова. — Они его кормили, поили, общались с животным, постепенно приучая к людям.

Поселилось животное в подвале около трех месяцев назад. Его обнаружил житель дома — мужчина по имени Алексей. Он рассказал, что однажды ночью проснулся от сильного шума — кто-то шуршал пластиковыми бутылками. Не найдя источник шума в квартире, он вышел на улицу и обнаружил необычного соседа: в подвальном помещении животное играло с этими пластиковыми бутылками. Алексей начал подкармливать его. Со временем животное даже стало узнавать мужчину и выходить на его голос из укрытия.

Поскольку лето подходит к концу, впереди осень, люди забили тревогу, ведь выжить в городских условиях дикому животному в холод будет непросто. И чтобы спасти его жизнь, могилевчане развернули целую спасательную операцию.

— Обратились за помощью к различным городским службам: «Спецавтопредприятие», Могилевскую горветстанцию, Могилевский горисполком, подключили и Ассоциацию зоозащитных организаций, учебную лабораторию «Зоосад» Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского, — подчеркнула Светлана Ермоленкова. — Мы понимали, что вернуть привыкшее к людям животное в дикую природу накануне зимы и холодов, значит, обречь его на гибель. И все вместе мы принялись за его спасение.

Светлана Ермоленкова отметила, что все сработали максимально: работники «Спецавтопредприятия» без травм для животного извлекли его из убежища, поместили в котоловку и отправили на Могилевскую горветстанцию, где ветеринары установили, что енот — это не совсем енот, а енотовидная собака. Клинически животное полностью здорово.

Как оказался этот небольшой хищник в городе, остается только догадываться. Люди высказали предположение, что он мог выйти из лесопарка, расположенного неподалеку от дома, может быть, не мог найти себе еду в дикой природе и пошел за помощью к людям.

— Небольшой размер, а собака чуть больше кошки. Это говорит о том, что она могла приехать в город под капотом машины тех, кто отправлялся в лес на отдых или за грибами, — рассуждает Светлана Ермоленкова.

Сейчас енотовидная собака уже в Зоосаде.

Заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Иван Нижников рассказал, что история этой енотовидной собаки нетривиальная.

— Обычно я противник того, чтобы изымать животных, поэтому стараемся максимально предупреждать людей об опасностях, которые им могут грозить. Но в данном случае свой первый этап социализации собака уже прошла — она долго жила с людьми. И мы решили пойти навстречу, — заявил он. — Енотовидная собака — небольшой хищник, весом до 5−7 кг. Это нежелательный вид, потому что в условиях дикой природы они представляют угрозу для брошенных зайчат, лисят, разоряют гнезда. Еще у них много противников: волки, другие собаки. Опасность для человека енотовидная собака не представляет, но они могут быть переносчиками инвазивных заболеваний и бешенства. Но первое обследование показало, что переехавшая к нам собака здорова.

Сейчас енотовидная собака находится на карантине, ее расположили в удобных «апартаментах». Чуть позже ее еще раз обследуют, а потом переселят в просторный вольер к сородичам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com