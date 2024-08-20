Лукашенко мечется в окружении своих страхов 20.08.2024, 21:44

Режим прекратит существование, если диктатор отправит свои три танка в Украину.

На фоне продвижения ВСУ в Курской области Александр Лукашенко отправил «треть белорусской армии» и танков на границу с Украиной и пообещал сражаться с РФ «плечом к плечу». Одновременно, правда, он заговорил о том, что пора «заканчивать эту драчку». Совпадение или нет, но затем стало известно об освобождении 30 белорусских политзаключенных. Что все это значит? РФ ждет помощи от Лукашенко, а тот посылает сигналы Западу? DW спросила об этом экспертов.

«Двойная реакция» на наступление ВСУ

13 июля 2024 года Лукашенко поручил отвести военных РБ от границы с Украиной, и российские Z-блогеры обвинили его в том, что это решение помогло наступлению ВСУ в Курской области. «Лукашенко заволновался, заявил про якобы беспилотники над Беларусью. В Минск вызывали съемочную группу телеканала «Россия», и Лукашенко два часа рассказывал им о своей верности и о том, что будет сражаться плечом к плечу, убеждал россиян, что союзник по-прежнему предан», - говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Украинский политолог Владимир Фесенко, в свою очередь, называет риторику Лукашенко «двойной реакцией» на наступление ВСУ в Курской области. «Во-первых, он вынужден оправдываться, — говорит украинский политолог. - Вторая составляющая — это призывы к миру. Лукашенко боится, что обострение войны может привести либо к втягиванию в нее Беларуси, либо к проблемам для России. Все это — угрозы его режиму. Думаю, он искренне говорит о мире, хотя завтра может сказать и нечто противоположное».

Опасается ли Лукашенко, что его попросят «помочь» России? «Он этого очень не хотел бы и будет уклоняться любыми способами. Лукашенко намекает, как будет оборонять Россию и Беларусь с запада, от НАТО. В общем, дает понять, что вы нас не трогайте, у нас забот хватает», - объясняет белорусский политолог Карбалевич.

«По нынешним временам у него нет войск»

Между тем независимые наблюдатели опровергли информацию Лукашенко об украинских беспилотниках, а украинские пограничники — о «трети армии» РБ на границе. «Мы не наблюдаем увеличения количества техники или воинских подразделений», — прокомментировали в Госпогранслужбе Украины.

Заявления Лукашенко направлены на белорусов и россиян, в Украине его никто не слушает, говорит украинский военный эксперт Михаил Самусь. «Если Лукашенко хочет, чтобы его режим прекратил существовать, то ему нужно направить свои три танка в Украину. Но он хочет сохранить свою шкуру, и поэтому этого не делает», - считает Самусь.

По его мнению, армия РБ не сможет вести боевые действия против Украины. «Лукашенко передал РФ большинство боеприпасов и техники, с таким расчетом, что, когда встанет вопрос о помощи, он скажет, «я все отдал, не могу ничем помочь, только морально, информационно», - говорит украинский эксперт Самусь.

Всеми силами Лукашенко избегает и отправки на фронт белорусских военных. «Армия Беларуси нигде не воевала и не хотела бы, я думаю. Если Лукашенко кому-то передаст войска, его режим ослабнет, — считает Самусь. - Кроме того, по нынешним временам у него нет войск. Россия берет 20 тысяч человек и штурмует село полгода. А тут 15 тысяч…»

Цифру в 15 тысяч ранее называли украинские эксперты в предположениях, сколько военнослужащих она может отправить воевать. Независимые эксперты оценивают численность белорусской армии в 48-50 тысяч человек.

Чего боится Лукашенко?

Потерять власть — вот главный страх Лукашенко, считает Владимир Фесенко. «Он боится, что военные действия могут перекинуться на белорусскую территорию. А в варианте втягивания Беларуси в войну он учитывает не только собственные страхи, но и то, что война непопулярна в Беларуси, белорусы не хотят участвовать в ней, это спровоцирует социальное, политическое напряжение. А белорусы, которые воюют в Украине против России, перейдут к войне против Лукашенко. И, наконец, еще один страх связан с будущими выборами. Ведь в России уже пишут, что Лукашенко не вечный», - говорит украинский эксперт.

В контексте войны, выборов или отношений с Россией, Лукашенко испытывает страх, перечисляет Фесенко. «Ведь еще один источник угрозы — то, что путинская Россия просто проглотит его режим вместе с Беларусью в рамках «интеграции». И катализатором может выступить введение российских войск на территорию РБ», - говорит эксперт. В результате Лукашенко «мечется в окружении своих страхов, пытаясь одновременно и делать жесты доброй воли, и пугать соседей», охарактеризовал ситуацию украинский эксперт Владимир Фесенко.

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