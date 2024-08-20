Солдат из Северной Кореи сбежал к южным соседям 20.08.2024, 21:56

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Это второй такой случай за две недели.

20 августа северокорейский солдат незаконно пересек границу из КНДР в Южную Корею, что стало вторым подобным случаем за последние две недели. Об этом сообщает The Guardian.

По информации военных Южной Кореи, они задержали «подозреваемого из Северной Кореи на восточном фронте» и передали его соответствующим органам. По данным агентства Yonhap, задержанный был штаб-сержантом.

Военные заявили, что расследование инцидента продолжается, поэтому подробности бегства и мотивы солдата пока не разглашаются.

Ранее в этом месяце северокорейский гражданский также пересек границу, преодолев устье реки между двумя странами, чтобы добраться до Южной Кореи, отмечают журналисты.

Пересечение демилитаризованной зоны из Северной Кореи крайне опасно из-за заминированных полей и риска обстрела со стороны северокорейских солдат, пишет The Guardian. Поэтому большинство северокорейских беглецов сначала пересекают границу с Китаем, а затем ищут возможности бежать через третью страну.

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