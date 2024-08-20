Минское «Динамо» проведет осенние матчи еврокубков не в Беларуси

Минское «Динамо» проведет осенние матчи еврокубков не в Беларуси1
- 20.08.2024, 22:11
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Был найден вариант с прямым вылетом из Минска.
Чемпион Беларуси-2023 минское «Динамо» проведет матчи группового этапа Лиги Европы или Лиги конференций в Азербайджане.
По информации azerisport, подопечные Вадима Скрипченко сыграют на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в городе Сумгаит.
Единственное, что осталось сделать для согласования – получить разрешение от УЕФА. Напомним, что с сезона-2021/22 белорусские клубы и сборные вынуждены проводить свои домашние матчи на нейтральном поле.
Как правило, белорусы пользовались венгерскими, но даже в этом плане есть несколько сложностей.
Например, проезд в шенгенскую зону через Литву или Польшу на автобусе, либо дорогостоящий перелет через Турцию.
Некоторые команды и вовсе ездили на своем клубном транспорте на матчи в Европу. Например, уже второй сезон таким способом пользуется «Неман», а «Ислочь» была вынуждена ехать автобусом из Италии в Венгрию.
Напомним, что минское "Динамо" сыграет в плей-офф Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».
Первая встреча пройдет 22 августа в 21:45 по белорусскому времени в венгерском Мезекевешде. Ответный поединок состоится в Брюсселе 29 августа в девять вечера по Минску.
В случае победы подопечные Вадима Скрипченко попадут в групповой раунд второго по значимости турнира (Лига Европы). Если же проиграют, то окажутся в групповом этапе Лиги конференций.