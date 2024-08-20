До +35°C ожидается в Беларуси в среду 20.08.2024, 22:38

Пройдут кратковременные дожди.

На большей части республики ожидаются кратковременные осадки и грозы 21 августа, сообщает Белгидромет.

По всей территории Беларуси ветер переменный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночное время температура воздуха по стране составит +18… +20 °С.

Днем термометры в Минске и Могилёве покажут +29… +31 °С, ожидаются осадки, возможна гроза. В Витебске и Гродно температура поднимется до +27… +29 °С, кратковременные дожди. Ночью в Гродно прогнозируются сильный ливень и грозы. В Бресте днем воздух прогреется до +28… +30 °С, дождь и возможна гроза.

Самая высокая температура ожидается в Гомеле — +33… +35 °C, местами облачно и без осадков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com