До +35°C ожидается в Беларуси в среду
- 20.08.2024, 22:38
Пройдут кратковременные дожди.
На большей части республики ожидаются кратковременные осадки и грозы 21 августа, сообщает Белгидромет.
По всей территории Беларуси ветер переменный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с.
В ночное время температура воздуха по стране составит +18… +20 °С.
Днем термометры в Минске и Могилёве покажут +29… +31 °С, ожидаются осадки, возможна гроза. В Витебске и Гродно температура поднимется до +27… +29 °С, кратковременные дожди. Ночью в Гродно прогнозируются сильный ливень и грозы. В Бресте днем воздух прогреется до +28… +30 °С, дождь и возможна гроза.
Самая высокая температура ожидается в Гомеле — +33… +35 °C, местами облачно и без осадков.