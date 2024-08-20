В США анонсировали 24-й «Рамштайн» 2 20.08.2024, 22:42

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Заседание пройдет в начале сентября.

24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится 6 сентября. Об этом в комментарии «Радіо Свобода» сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе.

Отмечается, что во встрече на авиабазе «Рамштайн» в Германии примет участие министр обороны США Ллойд Остин.

Следующее заседание «Рамштайна» и поддержку неотложных военных потребностей Украины в ходе разговора 19 августа обсудили Остин и украинский министр обороны Рустем Умеров, проинформировали в Пентагоне.

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