В США анонсировали 24-й «Рамштайн»2
- 20.08.2024, 22:42
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Заседание пройдет в начале сентября.
24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится 6 сентября. Об этом в комментарии «Радіо Свобода» сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе.
Отмечается, что во встрече на авиабазе «Рамштайн» в Германии примет участие министр обороны США Ллойд Остин.
Следующее заседание «Рамштайна» и поддержку неотложных военных потребностей Украины в ходе разговора 19 августа обсудили Остин и украинский министр обороны Рустем Умеров, проинформировали в Пентагоне.