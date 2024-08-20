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Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки

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  • 20.08.2024, 23:00
  • 1,918
Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки

РФ привлекла авиацию.

Нефтебаза в районе Пролетарска Ростовской области горит уже третьи сутки — с момента ее поражения БПЛА в ночь на 18 августа. Только под вечер 20 августа местные власти отчитались о ходе спасательных работ.

По состоянию на утро площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров — оккупанты привлекли к ликвидации последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.

К месту ЧП россияне подвели 5 магистральных линий, которые подают воду для тушения огня. Кроме того, периметр оградили «минерализованной полосой».

Всего с огнем борются больше 500 человек, известно о 41 пострадавшем спасателе.

Местные СМИ к вечеру 20 августа жаловались, что ни власти, ни экстренные службы не комментировали происшествие, а смог добрался до Ростова.

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