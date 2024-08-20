Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки

Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки4
- 20.08.2024, 23:00
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РФ привлекла авиацию.
Нефтебаза в районе Пролетарска Ростовской области горит уже третьи сутки — с момента ее поражения БПЛА в ночь на 18 августа. Только под вечер 20 августа местные власти отчитались о ходе спасательных работ.
По состоянию на утро площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров — оккупанты привлекли к ликвидации последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.
К месту ЧП россияне подвели 5 магистральных линий, которые подают воду для тушения огня. Кроме того, периметр оградили «минерализованной полосой».
Всего с огнем борются больше 500 человек, известно о 41 пострадавшем спасателе.
Местные СМИ к вечеру 20 августа жаловались, что ни власти, ни экстренные службы не комментировали происшествие, а смог добрался до Ростова.